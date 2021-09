Estação de Salva-Vidas do Funchal auxiliou veleiro à deriva com três tripulantes

A Estação Salva-Vidas do Funchal ajudou este domingo três tripulantes de um veleiro com bandeira espanhola que estava à deriva, devido a uma avaria, a cerca de quatro quilómetros do porto do Funchal, informou a autoridade marítima nacional.

A informação refere que o alerta da situação foi recebido pelas 12:35 horas no Comando local da Política Marítima do Funchal que ativou de imediato uma embarcação para prestar auxílio.

A veleiro estava à deriva devido a uma avaria na propulsão, lê-se na nota divulgada.

No mesmo documento é referido que os elementos da Estação Salva-Vidas do Funchal quando chegaram junto da embarcação "verificaram que os três tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

O veleiro foi rebocado para o porto do Funchal "por questões de segurança para a navegação" e o comando local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.