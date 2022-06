Especialistas de todo o mundo reúnem-se em Gaia para falar dos pirilampos

A partir desta quarta-feira (15), o Parque Biológico de Gaia acolhe um simpósio internacional que vai reunir 75 especialistas e estudiosos de 22 países, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Gaia e a Fireflyers International Network (FIN).

O foco do interesse dedicado aos pirilampos no âmbito da biologia, de estudos de comportamento, da sistemática e da conservação da natureza tem aumentado um pouco por todo o mundo, de acordo com os especialistas da área.

De acordo com o comunicado, o principal objetivo passa por agregar uma comunidade global envolvida na conservação e estudo dos pirilampos, através de uma partilha de conhecimentos e de uma estruturação de processos de colaboração.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Deste modo, as variações ecológicas, morfológicas e comportamentais que caracterizam as várias espécies de pirilampos podem ser documentadas e avaliadas por uma diversificada comunidade de investigadores que estará em Vila Nova de Gaia, num simpósio que se prolonga até sábado (18).

O simpósio contará com a presença de oradores e especialistas de todo o mundo, como Tailândia, Taiwan, Bolívia, Espanha, Croácia, México, Colômbia, Itália, Sri Lanka, Brasil, Israel, Singapura, Áustria, Índia, Reino Unido, Austrália e China.

Os mesmos terão a hipótese de dialogar sobre a necessidade de uma metodologia assente na melhoria das espécies mais ameaçadas, bem como dos seus habitats.

Entre as causas que estão a levar ao desaparecimento das espécies de pirilampos, há um destaque para a poluição química, luminosa e a perda de habitat.

É importante debater, também, a interferência humana com a espécie, já que, por exemplo, o excesso de luz artificial dificulta a comunicação entre os pirilampos e a sua reprodução.