O embaixador José de Bouza Serrano recebe-me em casa, numa das avenidas novas de Lisboa, e enquanto prepara ele próprio um ligeiro pequeno-almoço para os dois convida-me a estar à vontade na sala, dizendo "aqui vai ficar logo a saber muito da minha vida". Não é uma sala qualquer, pois destaca-se um enorme busto de D. Carlos, fotos de D. Duarte de Bragança, pretendente ao trono português, e um instantâneo do próprio Bouza Serrano a rir-se com Juan Carlos, hoje rei emérito de Espanha. Na verdade, e tendo ainda em conta os livros que vi nas estantes e a revista Point de Vue, dedicada à rainha de Inglaterra, sobre uma mesa, é a sala que imaginaria, tendo em conta saber que Bouza Serrano é um monárquico convicto. Tal ficou bem claro nos seus comentários televisivos ao funeral de Isabel II e a sua própria produção literária confirma-o. Este nosso brunch improvisado tem, aliás, como pretexto A viúva de Windsor (Oficina do Livro), livro dedicado à rainha de Inglaterra e com o título inspirado na sua condição depois da morte do príncipe Filipe em abril de 2021, quase centenário. Isabel II sobreviveu ao marido, pai do atual Carlos III, 17 meses, morrendo com 96 anos.

Como subtítulo, o livro, cuja capa mostra uma rainha já idosa mas sorridente, promete "histórias da história do longo reinado de Isabel II". Promete e cumpre, graças a muitas leituras do autor mas também a toda uma vivência sua como diplomata, basta pensar que numa parede há uma fotografia do meu anfitrião com o atual rei inglês, quando era ainda Carlos, príncipe de Gales. Foi numa visita de Carlos e Camila em 2011, quando Bouza Serrano era o chefe do Protocolo do Estado.