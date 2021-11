ECDC alerta para situação de "risco muito elevado" na UE em breve

Von der Leyen defende dose de reforço para todos os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos

A União Europeia (UE) estará em dezembro e janeiro numa situação de "risco muito elevado" da pandemia de covid-19 devido à baixa taxa de vacinação, alertou esta quarta-feira o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC).

"Sem alterações nas taxas de contacto em relação aos níveis atuais, estimamos que os países com o nível mais elevado de cobertura vacinal de mais de 80% estão em 'risco acrescido', enquanto os com os níveis de cobertura vacinal inferiores a 80% estão em 'alto risco'", adverte o mais recente cenário traçado pelo ECDC.

A direção da entidade salienta, numa nota de imprensa, que os cenários de modelização do ECDC "indicam que o peso potencial da doença na UE/EEE [Espaço Económico Europeu] a partir da variante Delta será muito elevado em dezembro e janeiro, a menos que sejam agora aplicadas medidas de saúde pública em combinação com esforços contínuos para aumentar a administração de vacinas na população total".

O ECDC apela a um reforço na vacinação contra a covid-19 em todo o espaço comunitário, salientando que na UE/EEE as taxas são de 65,4% da população total vacinada e de 76,5% da população adulta, destacando ainda a necessidade de uma dose de reforço a todos os adultos, com prioridade aos maiores de 40 anos.

O ECDC reitera ainda os apelos para um reforço das medidas não médicas, como o uso de máscara e a limitação dos contactos sociais.

"A situação epidemiológica atual é, em grande parte, impulsionada pela elevada transmissibilidade da variante Delta [do coronavírus SARS-CoV-2], que contraria a redução da transmissão conseguida pela vacinação na UE/EEE", indica o relatório de avaliação de risco.

Numa altura em que a Europa enfrenta um novo agravamento da pandemia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, esta quarta-feira, a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com "prioridade para as pessoas vulneráveis e para as que têm mais de 40 anos".

Vários países da Europa, entre os quais Portugal, registam um aumento no número de infeções, com alguns governos a aplicar, no novamente, medidas restritivas para travar a propagação da covid-19.

Perante esta realidade, a presidente da Comissão Europeia não tem dúvidas: a nova "avaliação de risco do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [ECDC] é clara: devemos intensificar a vacinação para controlar a pandemia", escreveu na rede social Twitter.

Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a doença covid-19 poderá provocar mais cerca de 700.000 mortes na Europa até à primavera se a tendência atual de contágios continuar.

A covid-19 provocou pelo menos 5.165.289 mortes em todo o mundo, entre mais de 258,29 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

O mesmo balanço dá conta que a Europa totaliza, até à data, 1.495.319 mortes em 81.955.159 casos de infeções pelo novo coronavírus.