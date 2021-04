Duas escolas encerradas em Faro e mais de 300 pessoas em isolamento

Um surto de covid-19 em duas escolas básicas do concelho de Faro obrigou esta sexta-feira ao encerramento dos estabelecimentos, que têm no total 300 alunos, disse à Lusa o presidente da associação de pais de uma das escolas.

"A escola foi hoje fechada. Ontem [quinta-feira] ainda houve aulas, mas as turmas onde foram identificados casos positivos não tiveram aulas e depois, ao fim da tarde, o delegado de saúde decidiu fechar as escolas", contou João Geraldes à Lusa.

Segundo fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, "os inquéritos epidemiológicos estão em curso, mas tudo indica que a disseminação do vírus terá ocorrido em festas familiares e sociais, de aniversário, bem como na prática desportiva" num clube local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em declarações à Lusa, a mesma fonte referiu que existem "vários agregados familiares com todos os elementos positivos" e que "muitos dos casos positivos contactados, incluindo as crianças, estão sintomáticos", embora com sintomas ligeiros, o que levou a que as primeiras pessoas diagnosticadas tivessem tido a iniciativa de fazer auto testes.

Os estabelecimentos em causa são a Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Montenegro e a Escola Básica do 1º. Ciclo do Montenegro, segundo a autoridade local de saúde "uma pequena escola com duas salas" do mesmo agrupamento.

A mesma fonte adiantou que está em curso um "processo de testagem massiva", pelo facto de se tratarem "de vários casos, distribuídos por quase todas as salas dessas escolas, e com a perspetiva de aumento".

Segundo o presidente da Associação de Pais da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Montenegro, o número de infetados aponta para "cerca de 20 pessoas" pelo facto de algumas crianças terem infetado os pais e irmãos.

"O contágio não terá sido na escola, estas coisas acontecem quase sempre fora da escola", frisou João Geraldes, notando que a origem do surto "terá sido numa festa de aniversário onde estiveram meia dúzia de crianças, quase todas das mesmas turmas" e que têm também atividades num clube local.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, considerou que, até agora, não há motivo para "grande preocupação", mas manifestou-se apreensivo com o efeito que o surto poderá vir a ter nos próximos dias.

"A situação é de serenidade, mas é preciso chamar novamente a atenção às pessoas que embora o confinamento mais restrito tenha sido levantado, temos de continuar a ter os cuidados que a autoridade de saúde nos aponta", referiu o autarca.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.904 pessoas dos 826.327 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.