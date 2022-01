Duas das crianças feridas em acidente rodoviário em estado grave

As duas crianças feridas na sequência de um acidente entre três veículos ligeiros, em Palmela, que foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão em estado grave e com prognóstico ainda em estabilização.

A informação foi adiantada à Lusa por fonte do hospital, que disse apenas ser a única informação que pode ser disponibilizada neste momento.

Do acidente entre três veículos ligeiros em Palmela (Setúbal) ficaram feridas três crianças com gravidade, com idades entre os três e os nove anos. Duas delas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e outra para o Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal).

O acidente ocorreu no sábado, na Estrada Nacional (EN) 5, na União de Freguesias de Poceirão e Marateca, no concelho de Palmela, tendo sido dado o alerta pelas 19.12 horas.

Deste acidente resultaram três feridos ligeiros, adultos, e três feridos graves, crianças.

Para o local do acidente foram mobilizados 60 operacionais, apoiados por 24 veículos e um helicóptero.