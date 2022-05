Dois mortos em colisão de dois camiões no IC1 em Messines

Duas pessoas morreram esta quinta-feira na sequência da colisão entre dois veículos pesados no IC1, na zona de Messines, no Algarve, estando o trânsito cortado em ambos os sentidos da via, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), adiantou que o acidente ocorreu às 12:12, tendo causado a morte aos dois condutores dos veículos pesados de mercadorias.

Às 14:30, a via ainda se mantinha cortada em ambos os sentidos, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram 40 operacionais, apoiados por 17 veículos, tendo sido igualmente acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Contudo, o helicóptero não chegou ao local, uma vez que o médico da ambulância do INEM que se deslocou ao acidente declarou os óbitos, adiantou.

No local estiveram os Bombeiros de Messines, Albufeira, a GNR e o INEM.

As causas do acidente vão agora ser apurada pelas autoridades.