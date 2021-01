DN oferece assinaturas da edição digital aos enfermeiros

O Diário de Notícias e a Ordem dos Enfermeiros estabeleceram um protocolo no qual os enfermeiros têm a possibilidade de receber, de forma gratuita, uma assinatura da edição digital do DN durante seis meses, com a possibilidade de renovação além desse prazo com condições especiais.

Esta é uma forma que o DN encontrou para retribuir, de alguma forma, o trabalho que os enfermeiros têm desenvolvido na luta contra a pandemia de covid-19, permitindo que se mantenham informados no escasso tempo livre que dispõem.

Os enfermeiros interessados nesta oferta devem aceder aqui e efetuar o seu registo. Quando o processo de validação estiver efetuado, cada enfermeiro receberá um email de confirmação de ativação da assinatura. Os pedidos terão de ser efetuados até 28 de fevereiro de 2021.

