Direito de resposta de Alexandre Guerreiro

Ao abrigo da Lei de Imprensa solicito a publicação imediata deste desmentido ao conjunto de afirmações falsas, graves e caluniosas que o V. jornal publicou num artigo datado de 25 de Março de 2022 com o título "Ex-espião expulso de investigador da Faculdade de Direito de Lisboa".

O título apresentado é: "ex-espião expulso de investigador da Faculdade de Direito de Lisboa". Nunca fui espião, fui analista de informações no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. É falso que tivesse sido expulso como investigador. Foi adiada a decisão sobre a minha adesão formal. Provem, por isso, o que escreveram.

"O jurista é conhecido pelas suas posições assumidamente pró-Rússia contestadas pela doutrina". Falso. Por ser falso o que escreveram, o DN que prove que alguma vez assumi ou que tenho posições pró-Rússia. Que doutrina é essa e que posições foram contestadas?

"Alexandre Guerreiro [...] diz ter estado com Putin e o ministro dos negócios estrangeiros, Sergey Lavrov, a quem deu conselhos sobre como invadir a região ucraniana do Donbass". Falso! Provavelmente a afirmação mais grave feita a meu respeito, ainda por cima num subtítulo! Nunca eu disse tais coisas. Provem o que afirmam que eu disse, sob pena de alimentarem uma calúnia gravíssima.

"Até a própria orientadora de investigação, Maria Luísa Duarte, votou a favor da expulsão de Alexandre Guerreiro do CIDP". Falso. A Professora Maria Luísa Duarte nem sequer esteve presente na referida reunião.

«O principal motivo para a expulsão foi a "falta de suporte jurídico das suas posições públicas"». Uma calúnia grave que coloca a minha reputação numa situação delicada. O Direito não é uma ciência exacta e por alguma razão existe divergência doutrinária. Provem que a votação se deveu a falta de suporte jurídico e digam que "suporte jurídico" é esse."

Alexandre Guerreiro

Doutor em Direito (Ciências Jurídicas Internacionais e Europeias)

Membro Associado do ICJP - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

PhD International and European Legal Sciences

Associate Member ICJP - University of Lisbon School of Law

Nota da Direção

Conforme do mesmo consta, o artigo publicado no DN, a 25 de março de 2022 às 20.42h, corresponde a uma investigação da revista Visão, publicada no mesmo dia, e que citamos, indicando ainda o respetivo link.