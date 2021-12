DGS reduz isolamento para sete dias para assintomáticos e contactos de alto risco

Portugal classificado com risco muito elevado por centro europeu de controlo de doenças

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira que o período de isolamento de pessoas infetadas assintomáticas e contactos de alto risco passa de 10 para 7 dias.

Em comunicado, a DGS explica que a decisão "está alinhada com orientações de outros países e resulta de uma reflexão técnica e ponderada", tendo em conta "o período de incubação da variante agora predominante, a Ómicron".

Neste sentido, anuncia ainda que "o mais brevemente possível, no decurso da próxima semana" esta decisão técnica será operacionalizada, justificando este período de espera com a "necessidade de atualização de normas e de reparametrização do sistema de informação".

A decisão surge um dia depois da Região Autónoma da Madeira ter reduzido para cinco dias o período de isolamento de infetados assintomáticos e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.