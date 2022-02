DGS recomenda quarta dose a pessoas com imunossupressão grave

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que recomenda "a vacinação com doses de reforço em pessoas com imunossupressão grave" que tenham recebido "uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário, com o objetivo de aumentar a proteção desta população contra a covid-19".

Ou seja, na prática a dose de reforço representa uma quarta dose para os que foram imunizados inicialmente com uma vacina de duas doses, como a da Moderna e a da Pfizer, e que tenham posteriormente recebido uma dose adicional (terceira dose).

"A vacinação com dose adicional foi anteriormente recomendada à população com imunossupressão, de forma a possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral", pode ler-se na nota, que apela ainda à administração de uma dose de reforço nas grávidas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Atualmente, em Portugal, a dose de reforço é recomendada para pessoas com 18 ou mais anos de idade, estando já as grávidas incluídas na população abrangida. Para a proteção atempada, a Norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a COVID-19 neste grupo", indica a DGS.

Ao DN a DGS esclareceu ainda que esta dose deve ser administrada com o mesmo intervalo das doses anteriores. estando atualmente esse prazo estabelecido para cinco meses.