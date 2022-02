DGS projeta 3 de abril como data para alívio de todas as restrições

Fim do isolamento para contactos de alto risco de casos confirmados de covid-19

A Direção-Geral da Saúde projeta 3 de abril como o dia em que Portugal vai atingir o limiar de 20 mortes por milhão de habitantes causadas pela covid-19, o que pode levar o Governo a deixar cair todas as restrições, inclusivamente o uso de máscaras em espaços interiores.

Esta projeção, segundo a CNN Portugal, foi avançada por Pedro Pinto Leite, da DGS, e depois comentada pela diretora-geral da Saúde. "É uma projeção, que pode sempre mudar", referiu Graça Freitas, à margem das Jornadas de Actualização em Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral, que decorre esta quinta-feira em Lisboa.

De acordo com a estação de televisão, Graça Freitas admitiu que este levantamento de medidas está sempre sujeito à evolução dos números.

A Direção-Geral da Saúde está a atualizar um conjunto de normas, como o uso de máscara nas escolas e o período de isolamento dos infetados com covid-19, que serão divulgadas nos próximos dias, avançou esta quarta-feira a ministra da Saúde.

"As normas sobre as escolas estão a ser revistas tal como todas as outras normas, mas cada uma das medidas tem por trás o contexto epidemiológico e aquilo que a Direção-Geral da Saúde está a preparar é um conjunto que seja uma abordagem mais harmoniosa de todas estas regras", disse a ministra da Saúde, Marta Temido.