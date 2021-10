DGS lança plano de ação para inverno com três cenários: do melhor ao pior

Há um ano precisamente que os portugueses ouviram falar do Plano Outono-Inverno como mais um meio de combate à covid-19. Este plano, designado como Referencial para o Outono-Inverno 2021-2022, define os cenários e como se deve agir e como as autoridades de saúde, os cidadãos e a própria sociedade deve agir. Um ano e sete meses depois do início da pandemia, quase dois após a identificação do SARS CoV-2, na província de Wuhan, na China, é a própria diretor-geral, Graça Freitas, que admite ao DN que o vírus ainda nos pode surpreender este inverno. "É um vírus muito novo, muito recente, e não sabemos o que vai acontecer".

Por isso mesmo, explica, o plano para o outono inverno foi traçado para três cenários: "O cenário que vivemos agora, perfeitamente estável, outro em que a efetividade da vacina começa a perder-se, podendo haver aumento de casos, foi o que aconteceu com os mais idosos, e, por isso, mesmo começámos já a fazer a dose de reforço. E o terceiro, que seria o pior, aquele em que apareceria uma nova variante, com capacidade de escapar ao nosso sistema imunitário e à proteção dada pelas vacinas", acrescentando que este "não é um cenário plausível, mas que tem de estar sempre presente, enquanto o vírus continuar a fazer o seu percurso entre nós".

Ou seja, o vírus ainda nos pode surpreender este inverno. Aliás, já o está a fazer. Basta olhar para países como o Reino Unido, Israel e Rússia que estão a registar um aumento considerável de número de casos. No Reino Unido, por exemplo, ainda não foram tomadas medidas de restrição, porque a letalidade não tem aumentado, mas, no caso da Rússia, em que esta semana o número de casos atingiu os 40 mil por dia e o de mortes 15 mil, a sociedade começou a fechar e milhões de pessoas foram enviadas, de novo, para casa.

Graça Freitas, em declarações ao DN admite que tudo ainda pode acontecer, e que, por isso, este "plano referencial para o Outono-Inverno está preparado para fazer face a qualquer um destes cenários, quer seja o da estabilidade, de maior transmissibilidade ou de variantes mais agressivas". O foco é sempre: "Conter a doença grave, mais do que não ter infeção. Posso dizer que, neste momento, esta é a nossa preocupação principal".

​​​​​​​Segundo explicou ao DN, o documento, que esta noite foi publicado no site da DGS, e tal como aconteceu com o do ano passado "contempla um conjunto de estratégias que serão implementadas face aos possíveis cenários para o período de outono e inverno. O objetivo é fornecer uma resposta eficiente e coordenada, reduzindo o potencial impacto deste período na saúde da população em geral e, em especial, nos grupos de risco".

Este plano para 2021-2022, foi elaborado para "orientar a operacionalização das respostas à população quer ao nível central, regional e local, assentando em três linhas estatégicas principais: vigilância e intervenção em Saúde Pública; vacinação e gestão de casos", embora depois taos estratégias se estendam também às respostas inter setorial, literacia e comunicação". Como refere a nota da DGS, o documento "é dirigido às entidades do Ministério da Saúde e não substitui os planos específicos de reforço da capacidade de resposta e recuperação do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde".

