DGS anuncia alargamento da dose de reforço a pessoas com 18 ou mais anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira que "recomenda a administração de uma dose de reforço de uma vacina de mRNA [contra a covid-19] a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos".

Esta decisão foi tomada após análise do parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19.

Terão prioridade as pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes, e as que têm entre os 18 e os 39 anos com, pelo menos, "uma das comorbilidades definidas na Norma 002/2021 da DGS".

Depois serão vacinadas as restantes pessoas entre os 18 e os 39 anos.

De acordo com a DGS, "os dados e a evidência disponíveis indicam um claro benefício da vacinação contra a COVID-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades".

"Com a vacinação destes grupos assegura-se uma proteção reforçada das pessoas que atualmente constituem cerca de 94% dos internados", indica a nota enviada às redações.

"Também as pessoas com menos de 40 anos sem comorbilidades serão vacinadas no âmbito de uma estratégia de proteção individual e de Saúde Pública, por forma a maximizar a aplicação de medidas para o controlo da pandemia, em particular no atual contexto de evolução da situação epidemiológica com predominância da variante Ómicron", explica a entidade liderada por Graça Freitas.

Presentemente, encontra-se disponível o autoagendamento para a dose de reforço para pessoas com 55 ou mais anos e indíviduos com 40 ou mais anos vacinados com vacina Janssen, assim como as primeiras doses para crianças entre 8 e 11 anos (exclusivo para os dias 6 a 9 de janeiro de 2022) em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.