DGS acrescenta mais 244 mil casos ao total de infetados desde o início da pandemia

De um dia para o outro apareceram mais 244 mil casos de covid-19 nos registos diários publicados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mais precisamente 243 993 casos - ou melhor, infeções. Em nota publicada no site oficial, a autoridade de saúde explica que foi feita uma revisão dos critérios de contabilização, tendo sido esta a razão pela qual o total de casos no país disparou de 4 178 540 para 4 225 533.

Até agora, apenas era contabilizado pelo sistema de registo SINAVE a primeira infeção, um utente uma infeção, mas a partir desta semana passaram a ser contabilizadas as reinfeções, já que cada vez mais estavam a ser detetados utentes com várias reinfeções, duas ou três.

De acordo com o que explicou ao DN o professor Carlos Antunes, da equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, este acréscimo faz com que as reinfeções já representem cerca de 5,4% do total de casos.