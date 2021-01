Dezenas de pessoas sem precauções em festa ilegal num bar no Porto

O dirigente do PSD, Miguel Marques-Pinto denunciou no Facebook uma festa ilegal, em que várias pessoas circulavam sem precauções, que decorreu esta sexta-feira num bar do Porto.

O presidente de mesa do Núcleo Litoral do Porto do PSD foi ao bar assistir ao jogo entre o FC Porto e o Famalicão e deu de caras com um cenário nada recomendado em tempos de pandemia. "Encontrei lugar mal entrei, o jogo começou. Sentia-me bem, sentia-me seguro, embora duas pessoas circularam por mim sem máscara, foram advertidas para que isso não acontecesse. Fui à casa de banho no segundo piso, onde me deparei com uma realidade antónima a onde estava. Aí circulava-se sem máscara, fumava-se onde se queria, grupos de mais de dez pessoas falavam sem medidas de precaução como se o país nesse dia não tivesse batido um novo recorde de mais de 10 000 novos casos de covid-19", começou por escrever.

"Não obstante, dei por mim que havia um 3.º andar, onde uma festa clandestina decorria. O meu mundo parou, a realidade para que todos nós cumpridores, contra e para controlo, da pandemia, foi arrebatada. Vi mais de uma centena de pessoas e NINGUÉM com mascara, ninguém com distanciamento físico", acrescentou o dirigente político, que registou imagens.

De acordo com o JN, o bar em causa é o Adega Sports Bar, na baixa do Porto, que em outubro foi associado a uma festa realizada durante a pandemia e como possível foco de infeção de estudantes Erasmus.

No entanto, uma das responsáveis pelo espaço disse ao jornal que "o bar não realiza festas", alegando que "as imagens serão antigas".