Detido por violência doméstica em prisão preventiva. Arrastada pela rua, vítima foi alvo de vários socos

A PSP deteve, no dia 18 de setembro, na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, um homem de 25 anos por ser "suspeito da prática do crime de violência doméstica". A vítima queria terminar namoro com o suspeito e foi alvo de "violentas agressões", refere a polícia. O suspeito ficou em prisão preventiva.Depois de terem conhecimento de que "haveria um indivíduo a arrastar uma jovem na via pública", as autoridades deslocaram-se ao local e, "contactando com a vítima e com as testemunhas que haviam presenciado as agressões perpetradas pelo suspeito", foi possível apurar que "a vítima tencionava terminar a relação de namoro com o suspeito, o que motivou as violentas agressões, incluindo imobilização da vítima através de agarre do pescoço (vulgo “mata-leão”), vários socos na cabeça, face e costas, mordeduras na face e arrastamento da vítima por uma zona de mato", explica a PSP em comunicado."As agressões apenas cessaram com a intervenção física das testemunhas", refere a força de segurança, dando conta que o suspeito, na altura, teria "fugido com a viatura da vítima, acabando por ficar imobilizada numa berma da via pública, não tendo sido possível localizá-lo".As agressões resultaram em vários ferimentos na vítima, "com alguma gravidade", pelo que teve que ser assistida no local e transportada para unidade hospitalar. "Pouco tempo após os factos, foi possível contactar com o suspeito que se encontrava na sua residência e se disponibilizou para dialogar com a polícia, assumindo a veracidade de todos os factos", tendo-lhe sido dada "voz de detenção".Após ter sido presente a autoridade judiciária competente, foi aplicada a medida de coação mais gravosa ao suspeito, a de prisão preventiva..Tribunal impede ator Nuno Homem de Sá de se aproximar da ex-namorada por alegado caso de violência doméstica.“Ou vens para casa ou vou atrás de vocês e mato-os a todos”. Chefe da PSP acusado de violência doméstica