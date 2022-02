Detido em Gaia suspeito de abusar sexualmente de filha menor

PJ investiga morte de jovem em rua de Camarate com suspeitos ainda em fuga

Homem detido por abuso sexual da filha menor no concelho de Loures

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, um homem de 39 anos indiciado por abusar sexualmente de uma filha menor durante quatro anos, informou esta segunda-feira um comunicado daquela autoridade policial.

Segundo a investigação, a criança, atualmente com 13 anos de idade, foi vítima de "atos sexuais de relevo" desde os 9 anos, "num aparente quadro de consumo abusivo de bebidas alcoólicas" por parte do arguido.

A PJ diz existirem também denúncias sobre abuso sexual a outra familiar, "quando esta era menor de idade".

As medidas de coação que um juiz de instrução determinou para este homem são as de apresentações periódicas e afastamento do agregado familiar.