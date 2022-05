Desvio de fundos europeus. PJ faz dezenas de buscas em todo o país

A Polícia Judiciária está a realizar, esta terça-feira, dezenas de buscas em todo o país por suspeitas de desvio de fundos europeus, avança a SIC Notícias.

Serão 49 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais em escritórios de advogados, numa operação que está a ser realizada de norte a sul do país.

De acordo com a estação de Carnaxide, a investigação está a ser dirigida no DCIAP pela procuradora que representa a Procuradoria Geral da República na estrutura de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que ficou conhecido como a bazuca Europeia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma operação desencadeada por suspeitas de que empresários se tenham candidatado a fundos comunitários recorrendo a informações falsas. Terão desviado o dinheiro para proveito próprio.

Estão em causa mais de seis milhões de euros em financiamento, no âmbito de quatro programas do PRR.

Em atualização