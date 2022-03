"Destaco a atualidade de Vandana Shiva, filósofa da Índia que abraçou a causa das mulheres do país contra as multinacionais"

Não há mesmo mulheres filósofas, com fama e influência, pelo menos até chegarmos ao século XX?

É uma pergunta estranha mas reveladora do que a maioria das pessoas pensa, ou seja que só no século XX houve filósofas. O projeto de investigação que desenvolvi há anos atrás pretendia justamente responder a esta questão, mostrando que ela era capciosa ou mesmo falsa. Na mesma linha de atuação lecionei algumas cadeiras na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a presença das mulheres na filosofia. Respondendo à pergunta lembro que na Antiguidade não há testemunhos diretos de filósofas mas as doxografias citam nomes como Aspásia, Atenais, Eudóxia, Hipátia, Hiparquia, Diotima, Leontium. Na Idade Média temos Hildegard de Bingen, Heloísa, Cristina de Pisano; na Modernidade Mary Astel, a princesa Elisabeth da Boémia, Anne Conway, Damaris Cudworth, Mary Wollstonecraft. No nosso tempo há uma multiplicidade de autoras que se dividem por várias orientações e que por vezes se digladiam pois são representativas de correntes diferentes de pensamento e nem todas abraçam a causa do feminismo.

Algum filósofo da Antiguidade, e aqui estou mesmo a pensar nos gregos, pode ser creditado com preocupações sobre a condição feminina?

A condição feminina não foi um tema que preocupasse os pensadores da Antiguidade que tacitamente aceitavam o lugar subalterno das mulheres. Mas tomando como referência dois dos maiores filósofos desse tempo podemos falar de Platão que no seu diálogo A República se mostra favorável à igualdade entre homens e mulheres defendendo uma educação semelhante para rapazes e raparigas e afirmando que na administração da cidade não há uma ocupação própria para homens e mulheres (Rep. V, 455d). Mas é uma igualdade armadilhada pois implica o sacrifício de certas atividades femininas como a maternidade, a abolição do casamento e da família, a secundarização dos afetos. Note-se que nesta suposta igualdade há sempre uma certa condescendência pois, para se valorizar, a mulher terá que se moldar a um modelo masculino. No que respeita a Aristóteles a mulher é referida esporadicamente e é associada à matéria. Como tal é passiva, enquanto o homem, que se aproxima da forma, é ativo. Há nele uma hierarquia baseada no corpo - a alma é a forma do corpo - e essa hierarquia tem implicações políticas pois o mais forte comanda e o mais fraco obedece.

"A condição feminina não foi um tema que preocupasse os pensadores da Antiguidade que tacitamente aceitavam o lugar subalterno das mulheres."

Se lhe pedir para me apontar algumas filósofas pioneiras quais destacaria?

Na Modernidade, Mary Wollstonecraft pelo modo como abraçou a causa das mulheres. Há uma tradução portuguesa recente do seu livro Uma Vindicação dos Direitos da Mulher, publicada pela Antígona. Na atualidade, Hannah Arendt, Edith Stein e Maria Zambrano, filósofas que não se preocuparam com o feminismo mas com posições inovadoras e marcantes nas áreas de filosofia política, lógica e ética. Entre as feministas destacaria Simone de Beauvoir, Judith Butler e Vandana Shiva

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O pensamento das filósofas tende a escolher mais algumas temáticas do que outras?

Como se pode perceber pela minha resposta anterior nem todas as filósofas contemporâneas abraçaram a causa do feminismo. Muitas delas debruçaram-se de um modo original sobre temáticas "clássicas" da filosofia. No que respeita às minhas preferências relevo alguns nomes do chamado eco-feminismo, como por exemplo Val Plumwood e Vandana Shiva.

Este aparente mistério da ausência de mulheres filósofas tem merecido atenção por parte da investigação académica, incluindo em Portugal?

Sim, hoje em dia há um interesse crescente por esta temática e na maior parte das universidades portuguesas têm-se desenvolvido projetos de investigação que cobrem esta linha de interesses. (Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Universidade Aberta). Curiosamente as cadeiras dedicadas a mulheres filósofas e aos diferentes feminismos nem sempre surgiram nos cursos de Filosofia, tendo feito a sua primeira aparição em cursos de Línguas e Literaturas. Hoje já ninguém se atreve a perguntar "Mas há mulheres filósofas?" uma interrogação que me foi levantada quando apresentei um projeto de investigação à FCT intitulado Uma Filosofia no Feminino. O projeto foi aceite, o Centro de Filosofia da FLUL deu-lhe todo o apoio e enquanto estive no ativo como docente regi sempre cadeiras ligadas a esta temática, quer na licenciatura quer nos cursos de mestrado e de doutoramento, tendo a colaboração de inúmeros colegas.

A alguém que esteja a começar a estudar filosofia, que mulher filósofa recomendaria que dedicasse especial atenção?

É difícil responder a esta pergunta pois há inúmeros nomes que me surgem, todos eles importantes nesta área. Mas pela atualidade da mensagem ecológica que atravessa toda a sua obra, escolho Vandana Shiva, uma filósofa indiana que abraçou a causa das mulheres no seu país lutando pela preservação das culturas locais contra as multinacionais que ameaçavam destruí-las. É um nome importante nos domínios da filosofia ambiental e política e é um exemplo a seguir quanto a atuações possíveis nesses domínios.

SIGA A CONFERÊNCIA AQUI

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89090671483?pwd=ZDFqNncxWkNkWjRsaFp0OWV3ZjkzQT09

Password: 151559

Meeting ID: 890 9067 1483

leonidio.ferreira@dn.pt