Desconfinamento antecipado dois dias. Costa não exclui novo estado de emergência

Costa "aposta" em obrigatoriedade do uso de máscara até ao fim do verão

Os restaurantes já poderão servir jantares este fim de semana - o que só estava inicialmente previsto para começar segunda-feira - mas ainda terão horários limitados: só poderão funcionar até às 22.30.

A novidade foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro, após uma reunião do Conselho de Ministros onde foi decidida a nova fase do plano de desconfinamento cuja aplicação se iniciou dia 15 de março. Todo o plano foi antecipado dois dias, passando o país de estado de emergência para situação de calamidade (um nível de risco previsto na Lei de Bases da Proteção Civil que limita fortemente a supressão de direitos constitucionais).

A nova fase de desconfinamento incluirá a reabertura das fronteiras com Espanha. Para pessoas que vêm do Brasil, África do Sul, Índia e países europeus com taxa de incidência elevada, será preciso fazerem quarentena quando entrarem em Portugal. Para já, António Costa não admite a reabertura dos bares e discotecas. E os jogos de futebol também irão continuar sem espetadores até ao final da época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Diria que se tivéssemos de fazer uma aposta, em 99,99% a probabilidade é que a obrigatoriedade [do uso de máscara] se prolongue até atingirmos pelo menos o grau de imunização de grupo até ao final do verão."

Na conferência de imprensa, o chefe do Governo admitiu - tal como já tinha feito há dias o Presidente da República - que voltará a pedir o estado de emergência, se a evolução da pandemia.

Por outro lado, com estado de emergência ou sem ele, há coisas que não vão mudar, pelo menos até ao fim do verão: o uso obrigatório de máscara, por exemplo. "Diria que se tivéssemos de fazer uma aposta, em 99,99% a probabilidade é que a obrigatoriedade se prolongue até atingirmos pelo menos o grau de imunização de grupo até ao final do verão."

A evolução do desconfinamento não será no entanto igual em todo o país. Oito dos 278 concelhos do continente terão um tratamento diferente, por terem incidência pandémica maior. Miranda do Douro, Paredes e Valongo vão manter-se no nível de desconfinamento em que se encontram, não evoluindo para o que abrangerá o resto do continente. Já Aljezur, Resende, Carregal do Sal e Portimão recuam, ainda que, segundo o PM, isso possa ser "por muito pouco tempo" porque o Governo decidiu passar a fazer avaliações semanais da situação (em vez de quinzenais).

Depois há a situação especial de duas freguesias de Odemira - S. Teotónio e Almograve - que vão ficar em cerca sanitária devido a surtos graves oriundos em explorações agrícolas. Às restantes freguesias de Odemira aplicam-se as regras previstas para começar às 00.00 de amanhã.

Entre os 270 concelhos que avançam no desconfinamento estão Rio Maior e Moura, dois dos quatro que há 15 dias tinham recuado para a primeira fase. Avançam porque "tiveram uma grande recuperação e, por isso, no dia 1 [de maio] poderão acompanhar o resto do país". Além destes dois concelhos que tinham recuado, cinco dos seis concelhos que se mantiveram na segunda fase há 15 dias vão agora passar também para a nova quarta fase: Alandroal, Albufeira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Praias como no ano passado

De resto, o que o plano de desconfinamento prevê é que os espetáculos culturais poderão ir todos os dias até às 22.30. Já nos centros comerciais, todas as lojas poderão estar abertas até às 21.00 durante a semana e até às 19.00 nos fins de semana. Os casamentos e batizados e outras "celebrações familiares" como comunhões podem passar a ter uma lotação de 50% do espaço onde se realizam. O Governo também confirmou a retoma das modalidades desportivas de alto risco (que implicam contacto face a face), bem como o regresso à competição dos escalões de formação a partir de sábado. Deixa de haver limitações para as atividades físicas ao ar livre e os ginásios poderão funcionar de novo com aulas de grupo.

A DGS anunciou também que as idas à praia terão as mesmas regras do ano passado, com distanciamento de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos. Será retomado o sistema de "semáforos" para indicar a ocupação de cada praia: cor verde para ocupação baixa (1/3), amarelo para ocupação elevada (2/3) e vermelho para ocupação plena (3/3). De recordar que estavam interditas nas praias "atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares".

Na conferência de imprensa, António Costa afirmou que o Governo está seguro da conformidade constitucional das medidas que continuarão a restringir direitos e liberdades para combate à covid-19. Segundo explicou, as medidas de combate à pandemia passam agora a estar sob a alçada das leis de Bases da Proteção Civil e de Saúde Pública. "A Lei de Bases da Proteção Civil tem mais de uma década e nunca foi posta em causa a sua constitucionalidade. A Lei de Saúde Pública é mais recente, mas também nunca teve a sua constitucionalidade posta em causa", afirmou.

"O desejo que todos temos é que possamos ir prosseguindo sustentadamente, com cautela, este processo de desconfinamento, enquanto vai avançando a um ritmo crescente o processo de vacinação."

Para defender a conformidade constitucional das medidas do Governo, o primeiro-ministro procurou salientar que se está "a limitar para proteção de um bem fundamental, que é a saúde pública, em nome de um direito constitucional, que é o direito à saúde de todos". "Vamos fazê-lo de uma forma estritamente necessária, da forma mais adequada possível e estritamente proporcional à necessidade da proteção e à garantia do direito à saúde de todos os portugueses."

Costa fez ainda questão de avisar que "nada está adquirido para o futuro" e que será preciso "uma luta diária" para não se perder nenhuma das conquistas alcançadas no desconfinamento devido à pandemia. "É preciso que todos nos possamos congratular com a evolução muito positiva que o país conseguiu neste processo de desconfinamento, mas recordar que nada está adquirido para o futuro", alertou.

De acordo com o chefe do executivo, "esta é uma luta diária" que o país terá "de continuar a travar" para não perder aquilo que conquistou no combate à epidemia de covid-19. "O desejo que todos temos é que possamos ir prosseguindo sustentadamente, com cautela, este processo de desconfinamento, enquanto vai avançando a um ritmo crescente o processo de vacinação." Disse também que "o Governo solicitou à equipa da professora Raquel Duarte e Óscar Felgueiras, que nos deram o apoio técnico no desenho deste programa de desconfinamento, que preparem agora o conjunto de regras que deve vigorar em todo o país a partir do momento em que toda a população com mais de 60 anos esteja vacinada, o que contamos que aconteça no final do mês de maio."

joão.p.henriques@dn.pt