Descida de casos e subida de mortes por covid-19 em Portugal durante a última semana

Entre 22 e 28 de março registaram-se 70 111 novos casos (menos 5169 do que na semana anterior) e 148 mortes (mais oito) por covid-19, revela o relatório de situação semanal divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em relação aos internamentos, há agora 1180 pessoas hospitalizadas, o que reflete um aumento de 16 em relação à semana anterior, mas em unidades de cuidados intensivos estão apenas 61 pacientes, menos três do que uma semana antes.

O R(t) é agora de 0,97, o que significa que a pandemia está numa tendência decrescente em Portugal, um indicador também dado pela taxa de incidência, que é agora de 681 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (menos 7% em relação à semana anterior).

Entre 22 e 28 de março, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que contabilizou o maior número de novos casos, com 26 739 (menos 2901 do que nos sete dias anteriores), logo seguida do Norte, que reportou 13 899 (mais 551), e do Centro, que registou 13 109 (menos 1941).

O valor mais elevado do número de casos a sete dias verificou-se na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, com 11 878, o que corresponde a menos 878 diagnósticos de covid-19 face à semana anterior.

Mas é no grupo etário dos 70-79 anos, com 6 095 casos, que se verifica o maior aumento de novas infeções, mais 413.

Dos 148 óbitos reportados na semana em análise, 52 (mais seis) ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 32 no Centro (menos nove), 31 no Norte (mais cinco), 14 no Algarve (mais oito), onze na Madeira (mais quatro), sete no Alentejo (menos quatro) e um nos Açores (menos dois).