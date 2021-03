DEBATE EM DIRETO. 7 mulheres e o papel de todos para uma sociedade mais igual

As pioneiras da política que fizeram História em Portugal

Só 24 países (e menos de 500 milhões de pessoas) têm uma mulher no poder

Com um painel de 7 mulheres ilustres de diversas áreas, o debate é uma oportunidade única para refletir sobre o papel da mulher como pilar fundamental na sociedade, e como as temáticas da igualdade e o empoderamento feminino podem influenciar a sociedade portuguesa e o futuro do nosso país.

A iniciativa conta com a participação, na abertura, de CARLA TAVARES, presidente da CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego.

No painel de debate estão ISABEL CAPELOA GIL, reitora da Universidade Católica Portuguesa, ANA PAULA RAFAEL, CEO DIELMAR, ELVIRA FORTUNATO, vice-reitora da Universidade NOVA de Lisboa, FÁTIMA CARIOCA, diretora-geral da AESE Business School e LUÍSA PESTANA, administradora de Recursos Humanos, Infraestruturas e Responsabilidade Social da Vodafone Portugal.

O encerramento será por conta de SANDRA RIBEIRO, presidente da CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O debate tem moderação de Rosália Amorim, diretora do Diário de Noticias.