De saída da Câmara, Sá Fernandes recebe prémio Ribeiro Telles

De saída da Câmara Municipal de Lisboa ao fim de 14 anos como vereador, José Sá Fernandes é um dos vencedores da edição deste ano do Prémio Gonçalo Ribeiro Telles.

O prémio é partilhado com a arquiteta paisagista e professora universitária Aurora Carapinha.

A distinção, que premeia o trabalho de personalidades na defesa do ambiente e da paisagem, é uma iniciativa do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, da Causa Real, da Ordem dos Engenheiros e da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas.

O prémio criado em 2019 pretende também homenagear o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, com a eleição anual de personalidades que se tenham destacado nas áreas do ambiente e da paisagem e com percursos de vida ligado ao serviço cívico.

No ano passado, foi a arquiteta paisagista Teresa Andresen a arrecadar o galardão.