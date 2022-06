Gonçalo Pinto e Mário Pereira conheceram-se por acaso quando decidiram tirar um curso de programação nas instalações de Lisboa Le Wagon, uma escola de código internacional conhecida pelos seus bootcamps de programação. Em comum tinham o desejo de aprender estas novas ferramentas e o facto de terem deixado para trás a carreira de médico.

"Fui médico durante cinco anos e hoje, olhando para trás, posso dizer que não me sentia feliz nem concretizado. No ano passado, decidi que não queria esse estilo de vida e fui procurar algo que me motivasse mais. Sempre me senti apaixonado por computadores no geral, mas nunca tinha tido contacto com programação, apesar de ter sido sempre uma área que me despertou curiosidade", conta ao DN Gonçalo Pinto, de 30 anos, acrescentando que foi para Medicina influenciado pelos pais, mas que logo na faculdade começou a ter dúvidas sobre o seu destino.