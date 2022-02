Criança de um ano ligada a ECMO no hospital de São João

Há mais crianças internadas com covid-19 do que por causa da covid-19

Uma criança de um ano, infetada com covid-19, está internada nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital de São João, no Porto. A criança está em situação clínica grave, necessitando de ser ligada a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), uma técnica para tratar pessoas com doença respiratória grave.

Segundo fonte do hospital disse à Lusa, foi necessário recorrer a essa técnica devido a alterações cardíacas e dada a gravidade do quadro.

A criança estava no Centro Materno Infantil do Norte, tendo sido transferida durante a noite devido ao agravar do quadro clínico, avançam as televisões.

Em declarações à CNN Portugal, o médico Caldas Afonso, que deu indicação para a transferência da criança para o hospital de São João, explicou que esta deu entrada no Centro Materno Infantil do Norte na sexta-feira, vindo transferida Póvoa de Varzim. Vinha com febre, recusa em alimentar-se e falta de energia, explicou.

Em 24 horas a situação clínica piorou, com uma taquicardia que se agravou, disse, realçando que se tratava de uma criança "previamente saudável".

O médico salientou depois a importância da vacinação das crianças, não sendo o caso deste bebé, que não é elegível para vacinação. "É segura e eficaz", garantiu Caldas Afonso sobre a vacina contra a covid-19.

O médico afirmou que atualmente há mais seis crianças internadas no Centro Materno Infantil do Norte, "a maioria não vacinadas".

A Ordem dos Médicos também emitiu uma nota de imprensa na sequência deste caso em que tanto o bastonário como o Gabinete de Crise "vêm insistir publicamente na importância de não se desvalorizarem os efeitos desta infeção nas mais variadas faixas etárias".