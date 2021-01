Creches vão continuar encerradas, decide Governo

"Nesta fase, todos os níveis de ensino e também as respostas de apoio social estão encerradas e as creches nesta quinzena continuam encerradas, estando em vigor o regime de apoio à família aprovado há uma semana para as famílias que precisem de cuidar dos seus filhos durante este período", disse a ministra, que explicou que se mantêm as medidas já em vigor de apoio às famílias.

Devido à pandemia de covid-19 o Governo determinou na semana passada o encerramento por duas semanas de todos os estabelecimentos de ensino. As creches também encerraram na mesma altura.

No Conselho de Ministros desta quinta-feira, o Governo decidiu que a suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário se mantém até dia 05 e que a partir de dia 08 sejam retomadas as atividades letivas em regime não presencial.