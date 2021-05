Covid está moderada em Portugal. Detetados 7 casos da variante indiana

A situação epidemiológica em Portugal encontra-se atualmente num nível moderado, com os serviços de saúde sob reduzida pressão, segundo o relatório de monitorização das linhas vermelhas revelado esta sexta-feira.

A taxa de transmissibilidade (Rt) continua a descer, tendo ficado na última semana nos 0,92, e o número de doentes internados em cuidados intensivos no Continente também apresentou uma descida, "encontrando-se abaixo do valor crítico definido (245 camas ocupadas)", lê-se no documento.

Relativamente ao vírus SARS-CoV-2, a variante do Reino Unido permanece a mais prevalente (91,2% dos casos registados). Até 5 de maio, houve registo de 77 infeções com a variante de África do Sul (mais nove desde o relatório anterior), 101 do Brasil (mais 16 desde o último relatório) e 7 casos da Índia.

Relativamente a esta última variante, os especialistas referem que "os dados genéticos sugerem a existência de várias introduções distintas no país".