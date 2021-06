Covid-19. Autoagendamento disponível para maiores de 37 anos

Se tem mais de 37 anos pode a partir deste fim de tarde fazer o autoagendamente da vacina contra a covid-19, no portal da Direção-geral da Saúde.

A medida, anunciada para esta segunda-feira inicialmente para os maiores de 35 anos, acabou por ser afinada para os maiores de 37, apenas, e a disponibilização da marcação acabou por ser apenas permitida ao fim do dia.

Para aceder ao portal da DGS e fazer o autoagendamento, CLIQUE AQUI.

O alargamento da vacinação é decidido pela task force no dia em que Foram confirmados 756 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

Há agora 443 pessoas internadas com covid-19, mais 38 do que ontem. Contudo, o número de pessoas nos cuidados intensivos é o mesmo do que indicava o boletim de domingo (87).

Os dados indicam uma progressão da pandemia visto que o número de novos infetados (756) é superior ao de recuperados nas últimas 24 horas (393).