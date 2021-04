Covid-19. 22% dos portugueses já tomaram uma dose da vacina, mais 200 mil numa semana

O número de portugueses que já recebeu uma dose da vacina contra a covid-19 subiu 207 404 na última semana, tendo chegado a 22% da população total portuguesa. Os valores constam do mais recente relatório da vacinação, revelado esta terça-feira à tarde.

Segundo o mesmo documento, estão já inoculados com esta primeira dose 2,225 milhões de portugueses.

O número baixa drasticamente quando se contabilizam as pessoas com a inoculação completa (duas doses): 827 839 pessoas (8% da população). Um aumento de 137 844 pessoas na última semana, de acordo com o documento da task force para a vacinação enviado às redações.

Com dados contabilizados até às 23.59 de domingo, Alentejo e a zona Centro são as regiões do País que apresentam uma maior cobertura de vacinação, com 28% e 27% para a primeira e 12% 12% e 11% para a segunda dose, respetivamente.

Veja o mapa: