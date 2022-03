Costa afirma que é um dever combater desigualdades de género

O primeiro-ministro defendeu que esta terça-feira se celebram os direitos e liberdades que as mulheres portuguesas conquistaram nos últimos 48 anos em democracia, mas salientou que é um dever de todos combater as desigualdades de género que persistem.

Esta posição foi transmitida por António Costa na sua conta na rede social Twitter, numa mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, que se celebra esta terça-feira.

Apesar dos avanços, a desigualdade salarial, a representação em cargos de direção e a disparidade de género na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar são desafios que persistem e que temos o dever de mudar. A igualdade é essencial para reforçar a democracia. - António Costa (@antoniocostapm) March 8, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estando próximos de cumprir mais anos em democracia do que durou a ditadura. Neste 08 de março celebramos os direitos e liberdades que as mulheres portuguesas conquistaram nos últimos 48 anos", escreveu o líder do executivo.

Na sua mensagem, António Costa refere que, "apesar dos avanços, a desigualdade salarial, a representação em cargos de direção e a disparidade de género na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar são desafios que persistem".

"Temos o dever de mudar. A igualdade é essencial para reforçar a democracia", acrescentou o primeiro-ministro.