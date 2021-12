Consulte aqui na íntegra o parecer da Comissão Técnica de Vacinação

No parecer, a Comissão Técnica considera que "atualmente as crianças com 0 a 9 anos constituem a faixa etária com maior incidência de infeção por SARS-CoV-2" e que "as crianças com 5 a 11 anos constituem cerca de 40% do total de casos diagnosticados em pessoas com menos de 18 anos".

O parecer diz ainda que a covid-19 "é ligeira na grande maioria das crianças, com um risco médio de hospitalização de 0,2% em crianças com 5 a 11 anos de idade, durante o ano de 2021, em Portugal". Mas que "existem formas de covid-19 graves em crianças, nomeadamente o Síndrome Inflamatório Multissistémico (MIS-C), registando-se cerca de 1 a 10 casos de MIS-C por 100.000 infeções por SARS-CoV-2, em Portugal".

No mesmo relatório é dito que "não são conhecidos potenciais riscos associados a reações adversas mais raras, para estas faixas etárias, como, por exemplo, a ocorrência de mio/pericardites registadas para adultos jovens vacinados com vacinas de mRNA".

Em suma, diz o documento, a "avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças" nestas faixas etárias.

Esta divulgação pretende que os "pais das 600 mil crianças destas idades tenham acesso à informação com rigor, com transparência e com verdade", disse Lacerda Sales.

CONSULTE AQUI O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA.