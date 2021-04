Concelhos com mais de 120 casos por 100 mil aumenta um terço

Odemira, o maior concelho em território do país, está agora no topo dos casos por 100 mil habitantes.

Portugal contabiliza nesta sexta-feira 43 concelhos com incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 14 do que no no anterior boletim, divulgado há uma semana, sensivelmente um crescimento de um terço.

Há dois concelhos em risco muito elevado: Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, com 1357 casos por 100 mil habitantes, um ligeiro aumento em relação à semana anterior (1312), e Odemira, que saltou dos 757 casos para 991.

Em sentido contrário, o Nordeste, também em São Miguel, registou agora 576 casos por 100 mil habitantes, uma melhoria digna de registo perante os 1049 casos do anterior boletim.

Àquele concelho açoriano juntam-se no segundo patamar de mais casos por cem mil habitantes (entre 480 e 959,9) Aljezur (501), Machico (546) e Resende (572), estando o concelho algarvio e o beirão em crescimento, ao passo que o madeirense regista um ligeiro decréscimo, embora no mesmo intervalo do que na semana anterior.

No intervalo entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes há agora sete concelhos: Cinfães (247), Cabeceiras de Basto (326), Penela (278) e Portimão (306) no continente, Porto Moniz (299) na região da Madeira e Lagoa (319) e Ribeira Grande (317) na região dos Açores.

Num total de 308 concelhos, há agora 65 em que não se registou qualquer caso do novo coronavírus nos últimos 14 dias.