Como fica o novo calendário letivo após alterações às férias escolares

Surtos nas escolas: Pais e diretores não entendem as regras do isolamento de turmas

Há mais 40 surtos ativos nas escolas do que há uma semana

Conforme anunciado em 25 de novembro pelo primeiro-ministro, António Costa, o reinicio do ano letivo foi adiado para 10 de janeiro, em vez da data inicialmente definida no calendário escolar, que previa que o 2.º período começasse no dia 3.

O adiamento, aplicado a todas as escolas públicas e privadas e às creches, será compensado com dois dias na interrupção do Carnaval e outros três nas férias da Páscoa.

No entanto, os estabelecimentos particulares de ensino especial podem, contudo, "assegurar as atividades letivas em regime presencial no período compreendido entre 27 de dezembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022, mediante solicitação dos encarregados de educação" e do cumprimento das normas da DGS.

Assim, e de acordo com o novo calendário publicado em Diário da República, os alunos terão apenas um dia de descanso no Carnaval, em 1 de março, em vez dos três inicialmente previstos (entre 28 de fevereiro e 02 de março).

O 2.º período termina em 08 de abril, três dias mais tarde daquilo que tinha sido definido no início do ano letivo, e as férias da Páscoa são entre 11 e 18 de abril.

O terceiro período não sofreu alterações, mantendo-se o regresso às aulas no dia 19 de abril e o último dia em 7 de junho para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos, 15 de junho para o 10.º ano e do 5.º ao 8.º anos, e 30 de junho para o pré-escolar e 1.º ciclo.

Estas alterações de calendário fazem parte do conjunto de medidas anunciadas para conter a pandemia da covid-19 e decorre da implementação de uma "semana de contenção" no início do ano, entre 2 e 9 de janeiro.

Nessa semana, vão estar também encerradas as discotecas e bares, e o teletrabalho será obrigatório.

Calendário escolar atualizado

1.º Período 14 a 17 de setembro - 17 de dezembro

Pausa letiva 20 de dezembro - 7 de janeiro



2.º Período 10 de janeiro - 8 de abril

Pausa letiva 11 de abril - 18 de abril



3.º Período 19 de abril - 7 a 30 de junho