Comboio lotado avaria na Linha de Sintra. Passageiros assistidos devido ao calor

Uma avaria obrigou um comboio lotado a parar, esta quinta-feira, entre as estações da Damaia e de Benfica, na Linha de Sintra. Devido ao calor, três pessoas foram assistidas, duas das quais foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria, disse ao DN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

"Devido ao calor, as pessoas começaram a sentir-se mal, o comboio também vinha cheio. Entretanto o comboio consegue chegar à estação de Benfica, e foram chamados meios de assistência ao local", disse a mesma fonte, referindo-se a duas viaturas do INEM e uma ambulância.

"Três passageiros sentiram-se mal, foram assistidos. Um seguiu o seu destino e dois, por precaução, foram transportados para o Hospital de Santa Maria", indicou a PSP.

Por volta das 09:43, o comboio, que vinha em marcha lenta, parou na linha 3 da estação de Benfica, onde os passageiros acabaram por sair, sendo que três foram assistidos.

Uma manhã na linha de Sintra da CP (a horror story):

- comboio já com vários minutos de atraso, cheio, avaria entre estações. Nisto imensa gente começa a sentir-se mal, começam a partir alavancas de emergência e a abrir as portas à força no meio da linha e a fugir - adri (@adrianadr8) June 29, 2023

A CP confirmou ao jornal Observador que devido a uma "avaria técnica" foi interrompida a circulação de comboios na Linha de Sintra, não havendo, para já, previsão de quando será retomada.

Segundo o Correio da Manhã, a situação gerou o pânico entre os passageiros, que terão ficado retidos na composição lotada durante 40 minutos.

Esta situação não é insólita, já que em março deste ano a Linha de Sintra da CP esteve cortada nos dois sentidos depois de um comboio da CP, que estava sobrelotado, ter ficado imobilizado junto à estação de Benfica.

Nessa ocasião, alguns passageiros forçaram as portas e saltaram para a linha. A situação ocorreu numa altura em que havia poucos comboios a circular devido à greve dos funcionários da CP.

Nessa altura, indicou a PSP, uma mulher sentiu-se mal, tendo sido assistida e transportada para o Hospital de Santa Maria.