Caos na Linha de Sintra. Comboio sobrelotado e pessoas nos carris

A Linha de Sintra da CP esteve cortada nos dois sentidos depois de um comboio da CP, que estava sobrelotado, se ter imobilizado junto à estação de Benfica.

Depois e vários minutos sem se mover, alguns passageiros forçaram as portas e saltaram para a linha.

O cenário de confusão que se gerou de seguida, a fazer lembrar outros tempos, está a ser partilhado nas redes sociais.

Uma vergonha essa situação da CP #Comboio #Greve #Lisboa pic.twitter.com/dufbxShOgJ - Jheymison Breno (@JheymisonBreno) March 1, 2023

Por questões de segurança, a circulação nos dois sentidos foi cortada, mas já foi reaberta.

Recorde-se que os funcionários da CP estão em greve, pelo que há poucos comboios em circulação.

Vídeo: Filipe Amorim/ @observadorpt pic.twitter.com/8Dj4XAD0pR - João Porfírio (@porfiriojoao1) March 1, 2023

"Tivemos comunicação de que um comboio estava parado na linha entre Benfica e Sete Rios e que havia pessoas na linha. Os meios foram enviados para o local e verificámos que o comboio estava parado e havia pessoas na linha. A nossa preocupação foi retirar pessoas da linha. Houve uma senhora que se sentiu mal, creio que com um ataque de ansiedade, foi assistida e transportada para o Hospital de Santa Maria. Depois de se fazer a limpeza da linha, as pessoas conseguiram sair sem grande nervosismo. Foi limpa a linha e, em contacto com a CP, foi cortada a linha. O comboio estava sobrelotado. O comboio já vinha lotado desde Sete Rios. Depois a linha foi reaberta", afirmou o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), António Dionísio, em declarações aos jornalistas.