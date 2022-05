Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: "Apreensão de joias e equipamento informático"

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, comunica esta sexta-feira que nos dias 30 de abril e 2 de maio, apreendeu diverso material no valor global de 101.100 euros, recolhidos por um homem de 75 anos, que manteve a sua posse.

No dia 21 de abril, uma passageira reportou o furto de joias no valor de 100 000 euros e de um tablet no valor de 1 100 euros quando se encontrava na zona pública das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado.

Na posse de toda a informação, os Polícias desenvolveram diferentes diligências no sentido de perceber a ocorrência e chegar ao seu autor, tendo-se concluído que a cidadã extraviou uma bolsa contendo as joias e o equipamento, que foram pouco tempo depois recolhidos por um cidadão, que se tornou suspeito por não ter feito a entrega dos itens que não lhe pertenciam, deslocando-se para a estação de metropolitano do Aeroporto.

Foi então, nos dias seguintes, trabalhada a identificação do suspeito, por diferentes locais de Lisboa, conseguindo-se chegar à sua localização, sendo possível apreender-lhe ao fim da tarde de 30 de abril:

· 5 pulseiras;

· 5 medalhas;

· 5 caixas próprias para o transporte de joias;

· 4 moedas;

· 3 fios;

· 3 pares de brincos;

· 2 colares com pendentes;

· 2 anel com pedras incrustadas;

· 2 bolsas;

· 1 gargantilha com contas pretas/vermelhas e brancas; e

· 1 cautela de penhor com o número de contrato e identificação de Agência, com valor de empréstimo de 240 euros.

As diligências policiais continuaram por haver material ainda não recuperado e conseguiu-se apurar que o suspeito o havia entregue em casa de penhores, a troco de valor superior a 200 euros. Com base na informação, no 2 de maio, durante a tarde, recuperou-se o restante material: um anel em ouro amarelo e um tablet.

Todos os bens foram entregues à legítima proprietária.

O suspeito foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência.

Detido utilizou MBWAY depois de roubar telemóvel

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 3 de maio, na freguesia do Parque das Nações, procedeu também à detenção de um jovem de 19 anos de idade, por ser suspeito da prática dos crimes de roubo e burla informática.

O suspeito abordou a vítima, um jovem com 16 anos de idade, na madrugada de dia 7 de abril, acabando por conseguir roubar-lhe o telemóvel. Em resultado da ameaça contra a integridade física, a vítima acabou por ceder os códigos de acesso do telemóvel, das suas redes sociais e contas de mail, entre outras.

Mais tarde, a progenitora da vítima, verificou que teriam sido realizados gastos através dos cartões de crédito, com compras através da internet. Após consulta do extrato bancário percebeu que os pagamentos foram realizados com recurso a MBWAY, que se encontrava instalado no telemóvel que tinha sido roubado ao seu filho.

Após a constante recolha e tratamento de informações, foi possível proceder a diligências de investigação criminal que resultaram na interceção do suspeito que, ao momento da abordagem, tinha na sua posse o telemóvel roubado.

Já na Esquadra e depois de ser sujeito a reconhecimento pessoal, foi detido através da emissão de Mandado de Detenção Fora Flagrante Delito por Autoridade de Polícia Criminal.

Presente ao 1.º Interrogatório Judicial foi aplicado a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Divisão de Segurança Aeroportuária

No dia 2 de maio, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP procedeu também à detenção de uma mulher de 22 anos, por ser suspeito da prática do crime de posse uma arma proibida.

A suspeita, na qualidade de passageira, foi abordada pelos Polícias depois de, no rastreio de bagagem de cabine no rx, se perceber poder existir um objeto proibido. Aquando da abordagem policial, foi possível apreender uma arma branca - soqueira.

Questionada sobre a posse da referida arma, declarou ter sido oferecida no dia anterior por um amigo, e que desconhecia ser um objeto proibido.

À suspeita foi dada voz de detenção, constituída arguida, tendo prestado termo de identidade e residência. Confrontada com a possibilidade da suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de uma unidade de conta no valor de 102 euros, o suspeito concordou efetuar o pagamento do respetivo montante, a qual por sua opção vai reverter a favor da Instituição "ACREDITAR - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS COM CANCRO".

4ª Divisão Policial

No dia 4 de maio, na freguesia de Alcântara, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP procedeu ao cumprimento de um mandado de detenção de um homem e uma mulher, de 53 e 44 anos de idade, para cumprimento de pena pelo crime de tráfico de estupefaciente.

Mediante o conhecimento da existência dos mandados de detenção, os Polícias encetaram de imediato diligências no sentido de lhe dar cumprimento.

A detida foi transportada ao Estabelecimento Prisional de Tires, enquanto o detido foi transportado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, ambos para cumprimento de seis anos e seis meses de prisão efetiva.