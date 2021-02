Comandante-geral da GNR com covid-19

Lisboa, 15/07/2020 - Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e o Primeiro Ministro António Costa participam da cerimónia da tomada de posse do novo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero (Líbia Florentino / Global Imagens)

O General Comandante da Guarda Nacional Republicana testou positivo ao covid-19, confirmou o porta-voz oficial da GNR. Rui Clero está bem "e a recuperar em casa, de onde acompanha a atividade" desta força de segurança.

É o terceiro chefe máximo das polícias a testar positivo ao novo coronavírus. Os diretores nacionais da PSP e da PJ, Magina da Silva e Luís Neves, também já tiveram covid-19.

Magina da Silva foi o primeiro dos diretores nacionais das forças de segurança a testar positivo, em outubro., e esteve assintomático.

Luís Neves testou positivo para a doença provocada pela infeção do novo coronavírus em novembro. O diretor nacional da Polícia Judiciária apresentava sintomas ligeiros.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira esta Direção-Geral da Saúde, há mais 7914 novos casos de covid-19 e morreram 225 mortes nas últimas 24 horas. Regista-se, no entanto, uma diminuição de doentes internados e em cuidados intensivos.

No total, desde o início da pandemia, foram confirmados 748858 diagnósticos da doença provocada pela infeção do novo coronavírus e 13482 óbitos, segundo os dados atualizados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS)