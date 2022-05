Com cartas, cordel e lápis de cera também se aprende informática

Quando a maioria das pessoas pensa em informática, pensa em programação, números e algoritmos. Contudo, há quem prove que a computação pode ser ensinada sem o mais importante: um computador.

Tim Bell, cofundador do projeto australiano "CS Unplugged" -- Computer Science Unplugged --, veio à conferência Living With Technology: Innovation in Education, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), mostrar que existem alternativas no ensino da informática aos mais jovens.

Através de puzzles, lápis de cera, cartas e cordel, Tim criou jogos e atividades que motivam a aprendizagem da computação "como uma disciplina interessante, envolvente e intelectualmente estimulante", permitindo às crianças experimentar os desafios que os engenheiros informáticos enfrentam, sem ser necessário aprender programação.

Desde a Nova Zelândia até Portugal, o professor Tim Bell conta ao DN que a ideia para este projeto didático foi desenvolvida no início dos anos 1990, quando visitou várias escolas para ensinar informática -- juntamente com o colega Mike Fellows -- e não existiam computadores disponíveis. "Aí, reunimos ideias e publicámo-las como CS Unplugged", diz.

"A ideia é os estudantes participarem em atividades que os ajudem a compreender a informática, mas sem utilizarem um computador", explica. Segundo Tim Bell, este projeto tem sido um êxito por todo o mundo e é muito utilizado por professores que procuram alternativas no ensino das ciências da computação: "Tem sido particularmente bem recebido pelos professores, que podem estar nervosos por ensinar o pensamento computacional. Assim, nós proporcionamos uma forma envolvente de todos compreenderem o assunto."

Além de ser utilizado nas escolas, o CS Unplugged é também um sucesso em eventos relacionados com ciência e nos lares e centros comunitários: "Tem sido também muito utilizado em conversas destinadas aos cidadãos mais idosos. Na verdade, por ser lúdico, tem sido bem sucedido numa variedade de contextos."

Atualmente, Tim conta com uma equipa de colaboradores que o ajudam a cuidar deste projeto, porém, a maior parte do trabalho é voluntário. "Há pessoas em todo o mundo que contribuem com ideias ou traduções do nosso material. No entanto, o website principal é um projeto a tempo parcial para o meu grupo de investigação, que inclui quatro funcionários e uma variedade de estudantes de educação que fazem deste projeto uma parte do estudo. Ao longo dos anos, o projeto tem recebido financiamento, particularmente da Google e da Microsoft, que estão interessados na crescente influência da informática, mas grande parte do trabalho é voluntário", revela.

Entre as atividades direcionadas para as escolas, o CS Unplugged desenvolveu recentemente versões de ensino "em casa" e "à distância" que podem ser feitas através de videoconferência, devido às consequências da pandemia. Assim, o projeto pode ser uma boa ferramenta no sistema de ensino português -- online e presencial -- para as turmas que queiram aprender informática sem computadores: "O material é de acesso livre, pelo que qualquer pessoa pode usá-lo, modificá-lo e contribuir com novas ideias."

Para os mais curiosos, Tim Bell sugere as atividades -, que envolve exercícios de sequência, e Sorting Network, que explora conceitos de história, música, matemática e ortografia.

Os materiais e vídeos que demonstram todo o processo estão disponíveis através da plataforma CS Unplugged, para auxílio dos professores. No entanto, Tim relembra um aspeto importante: "Não se limitem a mostrar os vídeos nas aulas. É importante que os estudantes experimentem as atividades em si."

ines.dias@dn.pt