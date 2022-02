Colisão na N2 provoca um morto e corte da via próximo de Alcáçovas

Uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um motociclo provocou este sábado um morto e o corte da Estrada Nacional 2 (N2) entre as freguesias de Alcáçovas e Escoural, disse à Lusa uma fonte da GNR de Évora.

A vítima mortal era o condutor do motociclo, do sexo masculino, revelou a mesma fonte, sem saber precisar, ainda, a idade da vítima e o local exato do acidente, que terá ocorrido "mais próximo de Alcáçovas".

Do acidente não resultaram mais quaisquer vítimas ou feridos, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O alerta foi dado pelas 12.40 e para o local foram mobilizados 10 operacionais e cinco viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Espírito Santo de Évora.

No local encontravam-se, uma hora após o alerta, três patrulhas da GNR a comandar o corte de estrada e as operações de limpeza da via, não estando prevista uma hora para a reabertura da estrada.