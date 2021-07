Colisão entre pesado e ligeiro provoca morte de casal e deixa filho ferido

Uma colisão ocorrida hoje em Arrifana, distrito de Aveiro, entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros provocou dois mortos e um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

De acordo com o JN, as vítimas mortais são um casal que seguia na viatura ligeira, sendo que o ferido é o filho, com cerca de sete anos.

Segundo a Lusa, o acidente, que obrigou ao corte da via, ocorreu pouco depois das 12.00 horas na ligação entre o IC2 e a A32, em Milheirós de Poiares, Arrifana.

No local estiveram 26 operacionais e nove veículos.