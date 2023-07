Cofundador da Altice está detido e vai ser presente a juiz hoje

O cofundador da Altice Portugal, Armando Pereira, foi detido após as buscas realizadas na quinta-feira à empresa, que visaram, entre outros locais, a sua casa em Vieira do Minho, Braga.

A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, dando conta que Armando Pereira passou a noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, e deve ser presente a um juiz ainda esta sexta-feira.

A dona da MEO foi esta quinta-feira alvo de buscas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Autoridade Tributária (AT). Em causa estão suspeitas de crime de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Além da casa de Armando Pereira, a sede da Altice, na zona de Picoas, em Lisboa, também foi alvo de buscas.

A Procuradoria-Geral da República confirmou que as buscas, na sequência da operação do Ministério Público e da Autoridade Tributária, resultam de suspeitas dos crimes de "corrupção no setor privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento".

Em comunicado, o DCIAP do Ministério Público indicou que além das buscas na sede da empresa, em Lisboa, estavam a ser realizadas na quinta-feira "várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas zonas do país", numa ação que contou com o apoio da PSP.

Em causa, segundo a CNN Portugal, está a simulação de negócios e a ocultação de proveitos na venda de património imobiliário da antiga PT.

Um dos focos terá sido a alienação de quatro edifícios em Lisboa por 15 milhões de euros, envolvendo um circuito empresarial com ligações a Braga, à Zona Franca da Madeira e ao Dubai. Estes negócios terão passado também por Hernâni Antunes, reconhecido parceiro de negócios de Armando Pereira.

Em março de 2021, já a revista Sábado noticiara quatro negócios imobiliários envolvendo a Altice, Armando Pereira, Hernâni Antunes e Alexandre Fonseca (então CEO da telecom), precisamente, no valor de 15 milhões de euros.

Diferentes fontes do setor das telecomunicações ouvidas pelo Dinheiro Vivo, e que não quiseram ser identificadas, avançaram que Hernâni Antunes é conhecido pela alcunha de "o comissionista". As mesmas fontes descreveram Armando Pereira como um gestor discreto. Não obstante, não se mostraram surpreendidas com o sucedido ao afirmarem que o perfil de gestão do empresário passa por criar uma complexa "teia" de "empresas laterais" para realizar negócios com a empresa de telecomunicações.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, as buscas ocorreram ontem porque as autoridades quiseram aproveitar a vinda a Portugal, para férias, de Armando Pereira, que reside em França. O mesmo jornal escreveu que também a casa de Hernâni Antunes foi alvo de buscas, notando que a investigação dura há cerca de quatro anos.