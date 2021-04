Circulação entre concelhos só é livre a partir de terça-feira

A proibição da circulação entre concelhos no continente português só será possível após as zero horas de terça-feira, com a atual proibição a terminar na noite da próxima segunda-feira.

O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira que a circulação volta a ser permitida durante a semana e aos fins de semana

A proibição de circulação entre os 278 municípios do continente foi já aplicada por várias vezes no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

A medida está atualmente em vigor, neste período de Páscoa, desde a sexta-feira passada e até às 23:59 de segunda-feira.

Os restaurantes, pastelarias e cafés com esplanada podem reabrir na segunda-feira, com grupos limitados a quatro pessoas, mas o primeiro-ministro recomendou hoje que se mantenham "todas as cautelas", incluindo o uso de máscara quando não se está a comer ou a beber.

Na nova fase de desconfinamento as esplanadas podem funcionar até às 22:30 durante a semana e até às 13:00 aos fins de semana e feriados.

Na segunda-feira, 05 de abril, as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixam de ter de vender ao postigo e passam a poder ter as suas portas franqueadas ao público, para, de acordo com a rotação e as regras da Direção-Geral da Saúde, poderem fazer atendimento presencial.

Com a abertura destas lojas, os hipermercados passam a poder vender todos os produtos, sem restrições, uma vez que as questões de concorrência desleal deixam de existir.

A partir de segunda-feira volta a ser possível visitar museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares, nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, bem como de galerias de arte e salas de exposições.

Estes equipamentos encerram às 22:30 durante os dias de semana e às 13:00 aos sábados, domingos e feriados.

