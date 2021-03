Só 5 concelhos em risco muito elevado, nenhum em risco extremo

Portugal tem, atualmente, cinco concelhos em risco muito elevado de contágio por covid-19, quatro dos quais na Madeira (Funchal, Ponta do Sol, Machico e Santa Cruz) e um no continente - o concelho algarvio de Alcoutim é o único, em todo o território continental, que se mantém neste escalão, que contempla entre 480 a 959 casos por cada cem mil habitantes, nos últimos 14 dias.

Já o grupo acima, de risco extremo de contágio (acima dos 960 casos), está agora vazio: o Funchal, que na última contabilidade por concelhos estava neste patamar, desceu para o grupo de risco muito elevado, contando agora uma incidência cumulativa de 915 nos casos/100 mil habitantes.

O boletim da Direção-Geral de saúde alerta, no entanto, que os dados referentes à região Autónoma da Madeira devem ser interpretados atendendo ao atraso entre o diagnóstico e a notificação verificado no período em análise (de 3 a 16 de março).

Em risco elevado de contágio (240 a 479 casos por 100 mil habitantes) estão agora nove concelhos. Entre os 120 e os 239 casos estão contabilizados 34 municípios.

Ou seja, no total há 48 concelhos - 15,5% - que estão acima do patamar dos 120 novos casos por 100 mil habitantes, a linha vermelha definida pelo Governo para manter o plano de desconfinamento (em paralelo com um índice de transmissibilidade inferior a um).

Lisboa e Porto em risco moderado

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, a grande maioria dos concelhos portugueses - 83% - está abaixo da fasquia dos 120 novos casos por 100 mil habitantes, acumulados ao longo de 14 dias, até 16 de março. Há 77 municípios que estão entre os 120 e os 60 casos - é neste grupo que está Lisboa, que regista 115 novos casos por cada 100 mil habitantes. E também o Porto, sendo que a Invicta tem uma incidência cumulativa mais baixa, de 97 casos/100 mil habitantes.

Mas o grupo maior é aquele que está entre os 20 e os 60 casos - há, nesta altura, 109 concelhos nesta situação.

No patamar inferior, com menos de 20 casos por 100 mil habitantes, estão contabilizados 70 municípios.