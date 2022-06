Cientistas criam peixe biónico para tirar microplásticos do mar

Cientistas criaram um pequeno peixe robô que está programado para tirar microplásticos dos mares e oceanos a nadar e absorvê-los no seu corpo.

"É de grande importância desenvolver um robô para recolher com precisão microplásticos poluentes do ambiente aquático", disse Yuyan Wang, investigador na Universidade de Sichuan e um dos principais autores do estudo. "Até onde sabemos, é o único exemplo de robôs macios", indicou o cientista ao jornal The Guardian.

O peixe robô tem cerca de 13 mm de comprimento e graças a um sistema de laser na sua cauda, nada e bate as asas a quase 30 mm por segundo, semelhante à velocidade a que o plâncton flutua no mar.

De acordo com o estudo, este peixe consegue puxar até 5 kgs e absorver os microplásticos uma vez que as tintas e metais pesados presentes nestes materiais têm uma interação com os materiais do peixe, que os faz agarrar-se à sua superfície.

"Depois de o peixe recolher os microplásticos na água, os investigadores conseguem analisar a composição e a toxicidade fisiológica dos microplásticos", disse Wang.

O material de que são feitos este pequenos peixes robos terá habilidades regenerativas, disse o investigador. Por isso o peixe conseguirá regenerar-se até 89% e continuar a absorver mesmo em correntes mais agressivas, o que pode acontecer se ele for procurar microplásticos em águas mais agitadas.