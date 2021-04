Chuva e trovoada vão regressar esta quinta-feira a todo o país

A chuva vai regressar a todo o país a partir desta quinta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados aguaceiros em quase todos os distritos de norte a sul do país, nos Açores e na Madeira.

A previsão aponta para chuva a partir da manhã de quinta-feira e trovoada a partir da tarde, especialmente nas regiões centro e sul. Prevê-se uma pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.

O estado do tempo vai agravar-se na sexta-feira, com aguaceiros em todos os distritos, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, especialmente durante a tarde nas regiões do interior norte e centro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As temperaturas máximas vão subir na faixa costeira a norte do Cabo Mondego, mas espera-se um acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em alguns locais do interior norte e centro.