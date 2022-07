Chuva e trovoada vão dar lugar a noites tropicais com temperaturas a chegar aos 40º

Não se deixe enganar pelo sol que se apresenta tímido no início desta semana, até porque já a partir de quarta-feira prevê-se muito calor, temperaturas a subir e noites tropicais. Espera-se que a meio da semana os termómetros possam atingir valores acima de 30°C na generalidade do território, com "exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental", e entre os 35º e os 40º "nas regiões do interior e vales do Tejo e do Sado, não sendo de excluir valores pontualmente superiores", indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas mínimas também devem subir, "sendo previstas noites tropicais (mínimas acima de 20°C) em algumas regiões".

O aumento das temperaturas, a partir do meio desta semana, deve-se à "circulação de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores", que "transportará uma massa de ar quente e seco sobre o território do continente", lê-se no comunicado do IPMA.



"A tendência aponta para uma persistência de valores elevados de temperatura nos dias seguintes, pelo que é provável que venham a ser emitidos avisos de tempo quente", refere ainda o IPMA.



De acordo com as previsões, o "vento soprará geralmente fraco a moderado", sendo por vezes forte nas terras altas.

Perante estas condições meteorológicas, associadas a "valores baixos da humidade relativa do ar", o IPMA alerta para um "aumento significativo do perigo de incêndio rural".



Mas antes dos dias de calor, espera-se que até quarta-feira sejam verificadas "condições de instabilidade devido a uma depressão em altitude", sendo, por isso, "provável a ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial no interior".