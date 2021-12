Choque em cadeia na A4 faz um morto e dois feridos graves

Um choque em cadeia na A4., que envolveu dezenas de viaturas, provocou pelo menos um morto e dezenas de feridos, dois deles em estado grave.

O acidente, no qual estiveram envolvidas 32 pessoas, distribuídas por 14 viaturas ligeiras e um pesado, ocorreu no sentido Amarante-Porto, perto de Bustelo, Penafiel.

O alerta foi dado perto das 19 horas e no local estão 51 operacionais com 21 viaturas, de acordo com a Proteção Civil.

O acidente ocorreu ao quilómetro 38 da A4 e via está cortada ao trânsito, provocando longas filas.