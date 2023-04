CES suspende Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins

A direção e presidência do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra anunciaram esta sexta-feira que "Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins se encontram suspensos de todos os cargos que ocupavam" na instituição, "até ao apuramento de conclusões" da comissão independente que o CES está a constituir.

A decisão surge na sequência das acusações de assédio sexual e moral feitas por três investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, noticiadas pelo Diário de Notícias.

O CES refere ainda, em comunicado, que "demarca-se de todas as posições assumidas publicamente por Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, nomeadamente no que respeita à intenção de avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro 'Sexual Misconduct in Academia - Informing an Ethics of Care in the University' ['Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade']", embora respeite "o direito de resposta individual". Os dois investigadores negaram todas as acusações de que são alvo.

Recorde-se que a instituição está a constituir uma comissão independente "para averiguação das ocorrências descritas no referido capítulo".

O CES indica ainda que "os atuais membros dos órgãos de gestão declaram que não têm conhecimento de tentativas de averiguação ou ocultação de eventuais condutas inadequadas que tenham ocorrido no passado".

A instituição, liderada por António Sousa Ribeiro, sublinha o "seu repúdio por qualquer forma de assédio ou abuso, e solidariza-se com todas as vítimas de violência desta natureza", independentemente do tipo de queixas recebidas, dando nota da "dificuldade que eventuais vítimas possam ter na denúncia de casos como estes".

Três investigadoras que passaram pelo CES denunciaram situações de assédio e violência sexual por estes dois membros do centro de estudos, num capítulo do referido livro, publicado pela editora internacional Routledge.

CES reitera que "eventuais casos de conduta inadequada ou não ética não refletem a cultura de trabalho" da instituição "como um todo".

No comunicado, o CES recorda "que, em 2017, foi aprovado o regulamento da Comissão de Ética, que em 2019 foi aprovado o Código de Conduta do CES e, no final de 2020, foi instituída a Provedoria, que iniciou a sua atividade em 2021.

Diz ainda que a "Provedoria recebeu duas queixas, nenhuma delas por assédio moral ou sexual".

A direção e presidência do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais referem também "que os graffiti mencionados no referido capítulo" do livro 'Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade', "não tendo sido acompanhados de participações formais, suscitaram na instituição a necessidade de constituir mecanismos mais explícitos de regulação e de denúncia".

Os órgãos diretivos da instituição "assumem a urgência do trabalho no reforço dos mecanismos de prevenção e combate ao assédio existentes, através da revisão do Código de Conduta e outros documentos de orientação ética, da clarificação dos aspetos processuais do mecanismo de denúncia, e da formação e sensibilização de todas as pessoas que têm acolhimento institucional no CES".

Destaca ainda o CES que "mantém o compromisso com a sua missão de defesa dos direitos humanos e com o dever de transparência, proteção e justiça para com todas as pessoas que fazem parte da sua comunidade".

Boaventura Sousa Santos é diretor emérito do CES e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa daquela instituição, fazendo também parte da comissão permanente do conselho científico do CES.

Já Bruno Sena Martins, formado em antropologia, é, de acordo com o 'site' do CES, cocoordenador do programa de doutoramento "Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas" e docente no programa de doutoramento "Pós-Colonialismo e Cidadania Global", tendo sido vice-presidente do conselho científico entre 2017 e 2019.