Boaventura Sousa Santos avança com queixa crime e fala em difamação "vergonhosa e vil"

Boaventura Sousa Santos negou, esta terça-feira, através de uma carta aberta, as acusações de assédio sexual e moral feita por três investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra . O sociólogo diz que está a ser alvo de "uma difamação anónima, vergonhosa e vil".

Na carta aberta com o título "Diário de uma difamação -1" afirma que nunca teve reuniões com Miye Tom e Catarina Laranjeiro e que teve duas reuniões com Lieselotte Viaene.

"Apesar de o artigo estar centrado na minha pessoa, nunca tive reuniões com duas das autoras (Miye Tom e Catarina Laranjeiro) e com a terceira, a principal autora (Lieselotte Viaene), tive duas reuniões, uma como seu supervisor do estágio Marie Curie quando chegou ao CES e outra como director estratégico do CES, a pedido do director executivo, para tentar resolver os problemas do comportamento incorrecto e indisciplinado do ponto de vista institucional desta investigadora. O seu comportamento foi de tal ordem insolente e incorrecto que o CES acabou por lhe abrir um processo disciplinar e não aceitou que ela indicasse o CES como instituição de acolhimento num projecto de candidatura ao European Research Council", escreveu o professor.

Escreveu ainda que vai avançar com uma queixa-crime por difamação contra as autoras do artigo.

"Independentemente dos procedimentos internos e judiciais que o CES vier a adoptar, quero informar-vos de que vou apresentar uma queixa crime por difamação contra as autoras. Declaro-me disponível para dar todas as informações e prestar todos os esclarecimentos que me sejam pedidos, quer no âmbito do processo judicial, quer no âmbito dos processos internos, que o CES certamente vai pôr em movimento."